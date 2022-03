Sutra u “Vestima”, čitajte: Mint gura Podrinje

Vesti online pre 1 sat | Vesti online

Nova fabrika kineske kompanije Mint automotiv Jurop za proizvodnju automobilskih delova značiće mnogo za privredni oporavak Loznice i celog Podrinja, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom otvaranja te fabrike. Vučić je u Loznicu stigao iz Šapca, gde je obišao radove na izgradnji, takođe, fabrike Mint. Opširnije čitajte u sutrašnjem izdanju “Vesti”.

Predsednik je naglasio da je Mint najavio ulaganje od 100 miliona evra i otvaranje 1.000 novih radnih mesta, plus 800 u Šapcu, kao i da planiraju da taj broj povećaju, jer nameravaju da otvore novu fabriku u Loznici. – Ali, ukupno će u Srbiji zaposliti više od 3.000 ljudi. Izvinite ako sam otkrio neku tajnu, ali srećan sam što to mogu da saopštim, to je najvažnija vest – poručio je obraćajući se predstavnicima kineske kompanije.