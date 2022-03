Vučić: Situacija je iz dana u dan sve teža i teža

Danas pre 3 sata | B. C.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je situacija je iz dana u dan sve teža i teža u svakoj oblasti, da neće da laže narod, jer cene u svetu nisu više ni za šta iste.

On je gostujući večeras na televiziji Pink istakao da zbog sukoba u Ukrajniji svaki dan dolazi neki novi problem. „I to nisu jednostavne stvari i to ljudi treba da znaju. Ekonomske, političke i društvene posledice su jezive. Ovo je najveći sukob od Drugog svetskog rata“, naglasio je predsednik. Vučić je dodao da u javnom sektoru plate neće da kasne, ali ni u privatnom jer će država pomagati i privatnom sektoru. „Penzije nikada neće da kasne, ni dan. Sva plaćanja