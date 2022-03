Hrvatski ministar odbrane o padu drona: Otkriveni tragovi eksploziva, letelica nije bila izviđačkog tipa

Euronews pre 1 sat | Autor: Index / Tanjug

U ostacima letelice koja se u četvrtak uveče srušila u širem centru Zagreba pronađeni su ostaci aviobombe koja se koristila na letelicama sovjetske proizvodnje, izjavio je danas ministar obrane Mario Banožić.

On je rekao da se zbog mogućnosti da letelica sadrži eksploziv moralo pristupiti vrlo pažljivom vađenju drona. On očekuje da će crna kutija dati korisne podatake i da će moći da se rekonstruiše njen let. "Pronađeni su tragovi eksploziva, ali i tragovi koji upućuju na to da ovo nije bila letelica izviđačkog tipa. Na ovoj letelici smo našli delove aviobombe. Aviobomba je sovjetske proizvodnje i ona je odvežena s ovog područja. Nakon analize ćemo moći reći koji je tip