Bivši američki predsednik pozitivan na koronu: Barak Obama poručuje da se oseća dobro

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto: EPA Obama je na Tviteru naveo da se oseća dobro, ali da ga boli grlo. - Grebe me grlo već nekoliko dana, ali se inače osećam dobro - napisao je Obama.

On je naglasio da su i on i njegova supruga Mišel Obama primili tri doze vakcine. Bivši predsednik SAD naveo je da je Mišel Obama testirana negativno na korona virus. - To je podsetnik da se vakcinišete ako već niste, čak i dok opada broj slučajeva - poručio je Obama.