Dosadila mu penzija: Brejdi se vraća na teren

Vesti online pre 52 minuta | Telegraf

Ima ona pesma navijača Partizana za legendarnog Sašu Ilića, obrada starog hita svima dobro znana, sad bi ona mogla da se primeni i na najvećeg NFL igrača svih vremena u malo modifikovanoj verziji: “on bi da igra još malo”.

I stvarno, igraće! Vest dana stiže sa Instagram, Tviter i Fejsbuk naloga slavnog Brejdija, on je putem tih društvenih mreža obnarodovao da se vraća iz penzije koja nije trajala ni mesec i po dana. Sedmostruki Superboul šampion i petostruki MVP Superboula poručio je – “vraćam se!”. – Protekla dva meseca sam shvatio da mi je mesto i dalje na terenu, a ne na tribinama. To vreme će doći. Ali to nije sada. Volim moje saigrače, i volim moju porodicu koja me podržava. Oni