Premijeri Poljske, Češke i Slovenije u posjeti Kijevu

Slobodna Evropa pre 2 sata

Premijeri Poljske, Češke i Slovenije - Mateuš Moravijecki, Petr Fijala i Janez Janša - tokom 15. marta putuju u Kijev, glavni grad Ukrajine kako bi se sastali sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Posjetu je potvrdila poljska vlada, koja je rekla da je svrha putovanja "potvrda nedvosmislene podrške cijele Evropske unije suverenitetu i nezavisnosti Ukrajine". "Cilj ove posjete je i predstavljanje širokog paketa podrške Ukrajini i Ukrajincima," rekao je on. The visit is organized in consultation with Charles Michel, President of the European Council, and Ursula von der Leyen, President of the European Commission. The aim of the visit is to express the European