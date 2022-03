Tri jahte ne smeju da isplove iz hrvatskih luka zbog povezanosti sa sankcionisanim Rusima

Danas pre 10 minuta | HRT

Za tri jahte u hrvatskim lukama izdate su mere privremene zabrane korišćenja i isplovljavanja zbog osnova sumnje u povezanost vlasnika s osobama koje su na popisu za sankcije u vezi s ruskom invazijom na Ukrajinu, saopštilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, piše HRT.

Jahte su usidrene u marini Betini, ACI-jevoj marini u Skradinu i u riječkoj luci. Reč je o merama ograničavanja koje je Europska unija donela kao odgovor na vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu, a koje obuhvataju i sankcije za određene pojedince. Sve tri jahte do opoziva mera, to jest odluke koju mogu doneti merodavna tela, ne smeu do daljeg da napuste mesto na kojem se nalaze. Na pitanje Hine, iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture navode da su s današnjim