Pao američki vojni avion: Učestvovao u manevrima u Norveškoj, nepoznata sudbina posade

Foto Tviter@GrumpyLars Napominje se da je srušena letelica učestvovala u NATO vežbama „Hladan odgovor“ (Cold Response), koje se održavaju na severu Norveške, prenose Ria Novosti.

Portal piše da su spasilačke ekipe na putu ka mestu nesreće. Sudbina posade još uvek nije poznata. A V-22 Osprey has crashed up north in Norway today, during Cold Response exersize. Crew of 4. Really bad weather in the area. pic.twitter.com/VkHyCfYHQH — GrumpyLars (@GrumpyLars) March 18, 2022 Na manevrima u Norveškoj učestvuje 30.000 vojnika i oficira, više od 200 letelica i 50 brodova. rs.sputniknews.com