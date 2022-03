Danas tačno u 16:33 sati počinje proleće! Da li konačno odlažemo kapute i evo kada pomeramo sat

Blic pre 1 sat

Proleće ove godine počinje danas, 20. marta, tačno u 16.33 sati.

Proleće će trajati do 21. juna u 17.40, tačno 92 dana - dan manje od leta. Prvog dana proleća dan i noć traju po 12 sati i jednaki su, pa se taj dan zove dan prolećne ravnodnevice. S obzirom na to da proleće počinje danas, mnogima može da bude čudno što su u školama učili da proleće počinju 21. marta. Zbog čega se promenio datum dolaska proleća? Nismo učili pogrešno. Sve do 2011. godine, proleće je počinjalo 21. marta. A, ove godine, barem za stanovnike na severnoj