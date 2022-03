U Srbiji danas sunčano sa temperaturom do 10 stepeni

Nova pre 7 sati | Autor:Beta

U Srbiji će danas, posle jutarnjeg mraza, biti pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom malo ispod proseka za ovo doba godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura kretaće se od minus osam do minus jedan, a najviša dnevna od sedam do 10 stepeni. I u Beogradu ujutro slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus tri do minus jedan, najviša dnevna oko 10 stepeni. Biometeorološka situacija će povoljnije uticati na hronične bolesnike, smanjenjem uobičajenih tegoba, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. BONUS VIDEO: Igor