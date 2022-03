Pola miliona ljudi na sahrani rabina: Neverovatni prizori u Tel Avivu (foto/video)

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: Tanjug AP Ulice su bile pune ultraortodoksnih Jevreja, uglavnom muškaraca i dečaka u crnim odelima, a ovo okupljanje je jedno od najvećih u istoriji Izraela, preneo je "NJujork post".

Raspoređeno je bilo i oko 3.000 policajaca da čuvaju red, a uz njih su bili i spasioci i helikopteri koji bi intervenisali u slučaju potrebe. Foto: Фото: Танјуг АП POGLEDAJ GALERIJU - Smrt Kanijevskog je veliki gubitak za jevrejski narod - naveo je izraelski premijer Naftali Benet na Tviteru. Hundreds of thousands of people mourn the passing of rabbi Chaim Kanievsky at the age of 94. He was a prominent ultra-Orthodox religious scholar. He is to be buried in Bnei