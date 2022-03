Sahrani rabina u Tel Avivu prisustvovalo oko 500.000 ljudi

Nova pre 3 sata | Autor:Branka Vujnović

Rabin Haim Kanijevski, vodeći autoritet za jevrejsko pravo, umro je u petak u 94. godini u Bnei Braku, ultra-ortodoksnom gradu u blizini prestonice Izraela.

Sahrani jednog od glavnih izraelskih rabina prisustvovalo je danas oko pola miliona ljudi, a neke procene idu i do 700.000. Ulice su bile pune ultraortodoksnih Jevreja, uglavnom muškaraca i dečaka u crnim odelima, a ovo okupljanje je jedno od najvećih u istoriji Izraela, preneo je „Njujork post“. #Levaya (funeral) of #Rabbi Maran San #Hatorah in #TelAviv #Israel today pic.twitter.com/9acLRRUaEf Raspoređeno je bilo i oko 3.000 policajaca da čuvaju red, a uz njih su