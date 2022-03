Dodik: Republika Srpska nema aktivnosti koje vode ka secesiji

Danas pre 1 sat | Beta

Srpski član Predsedništva BiH i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je da zvanična Banjaluka nema nikakvih secesionističkih aktivnosti i da i dalje insistira na Republici Srpskoj u ustavnoj Bosni i Hercegovini.

Dodik je novinarima u Banjaluci rekao da se pokušava nametnuti narativ o tome kako će se Republika Srpska otcepiti, naglašavajući da RS „ne vodi bilo kakve akcije te vrste“. Komentarišući tvrdnje crnogorskog predsednika Mila Đukanovića da Republika Srpska teži ka secesiji i da u tom BH entitetu slave rusku vojsku, on je ocenio da „Đukanović ne bi trebalo da priča o secesiji, jer je to on radio“. „Ne krijem da bih voleo da to može, ali u ovim trenucima i vremenu,