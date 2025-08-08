Novi detalji ubistva kod Šamca: Ranko je pratio Nedeljku, pa hladnokrvno ubio nju i njenog supruga

Nova pre 8 sati  |  Autor: Nova.rs
Novi detalji ubistva kod Šamca: Ranko je pratio Nedeljku, pa hladnokrvno ubio nju i njenog supruga

Samo par dana pre nego što je trebalo da krenu nazad u Nemačku, bračni par Nedeljka i Goran Ilić iz Donje Slatine kod Šamca ubijeni su hladnokrvno u dvorištu porodične kuće Nedeljkinog brata.

Njihov krvnik, Ranko Jaćimović, prišao je i ispalio pet hitaca bez reči, bez milosti. Ranko je poštedeo dvoje rođaka koji su u šoku posmatrali tragediju. Nedeljka je pala na stepenicama, Goran nekoliko metara dalje, dok je Nedeljkin brat Milutin Jaćimović ostao teško ranjen, prenosi Srpskainfo. Meštani Donje Slatine su u šoku. Umesto pakovanja kofera, u selu se broje meci i suze. Ranko je bio brži. Nedelja je trebalo da bude dan povratka Ilića u Nemačku, gde su
