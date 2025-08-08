"Ranko Nije loš, ali je bio opsednut Nedeljkom": Zabavljali se posle rata, sada ju je ubio kada je došla iz Nemačke! Komšije otkrile detalje

Ranko J., više od dve decenije nije mogao da preboli Nedeljku koju je sinoć ubio zajedno sa njenim mužem Goranom, kada je ranio i njenog brata Milutina Trifunovića.

Kako su rekli meštani Donje Slatine kod Šamca u kojoj se desio stravičan zločin, šokirani su dvostrukim ubistvom. Nedeljka i njen suprug, kako su rekli meštani, živeli su u inostranstvu, a u rodno selo došli su na odmor iz Nemačke, kada se desila tragedija. I spričali su da Ranko J. živi nekoliko kilometara dalje, oženjen je i ima decu, ali je godinama bio opsednut Nedeljkom sa kojom se zabavljao posle rata, ali su se razišli i otišli svako na svoju stranu.
