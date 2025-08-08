(Video, foto): "Prišao je i overio u glavu" Komšije u šoku prepričavaju detalje dvostrukog ubistva i tragedije koju Šamac ne pamti

Ranko Jaćimović je u krvavom pohodu ubio Nedeljku Ilić i njenog muža Gorana, a ranio Nedeljkinog brata Milutina Trifunovića.

Istovremeno poštedio je dvoje rođaka koji su se zatekli u dvorištu porodične kuće u selu Donja Slatina kod Šamca, gde se dogodio krvavi zločin. Komšije su ispričale da je telo Nedeljke pronađeno na stepenicama na ulazu u kuću, gde je bio i teško ranjeni Milutin, dok je telo Gorana bilo nekoliko metara dalje između kuće i sušnice. Svirepost ubice ogleda se kako tvrde komšije i u tome što je Ranko smrtonosni hitac ispalio u Nedeljku iz neposredne blizine. – Vidjeli
