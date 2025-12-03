Drama na 2.200 metara visine: Spasioci evakuisali vojnike sa planine u BiH, stigao im hitan poziv

Pripadnici HGS-a su evakuisali vojnike sa vrha planine Čvrsnice u BiH Akcija je pokrenuta zbog hitne situacije izazvane bolešću vojnika i teškim vremenskim uslovima Pripadnici Hercegovačke gorske službe spašavanja (HGS S) evakuisali su u noći između ponedeljka na utorak više pripadnika Oružanih snaga BiH s vrha planine Čvrsnice u jugozapadnome delu BiH. Akcija je započela tokom noći na utorak nakon što je primljen hitan poziv za pomoć pripadnicima Oružanih snaga