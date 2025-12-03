Ilija Panov "Japan" osuđen na 16 godina zatvora: Brutalno ubio Suzanu! Na suđenju lagao da ima alibi

Kurir pre 18 minuta  |  Skopje1
Ilija Panov, poznat pod nadimkom Japan, osuđen je na 16 godina zatvora zbog ubistva svoje vanbračne partnerke Suzane – femicida koji je šokirao makedonsku javnost.

Zločin se dogodio između 20. i 22. januara ove godine u Kavadarcima. Telo 49-godišnje žene pronađeno je 22. januara u njenom domu u Ulici Đuro Salaj. Suzana je ležala u spavaćoj sobi, iza vrata, a prostor je bio potpuno razbacan - tragovi koji su ukazivali da je prethodila brutalna porodična svađa. Tragični trenutak otkrila je njena ćerka, koja je, nakon što joj majka nije odgovarala na telefonske pozive, odlučila da dođe u stan. Tamo je naišla na stravičnu scenu
Kurir pre 18 minuta
