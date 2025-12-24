(Foto) Žena sa troje dece nestala kod Zenice. Spasioci dobili hitnu poruku, usledila je filmska drama: Auto im se zaglavio, pa krenuli peške kroz šumu

Porodica se izgubila zbog navigacione aplikacije koja ih je usmerila na neprohodan šumski put U momentu pronalaska bili su promrzli, iscrpljeni i dezorijentisani Pripadnici Gorske služba spasavanja Stanica Zenica uspešno su u noći između 22. na 23. decembra pronašli porodicu iz Austrije koja se izgubila na lokalitetu Stolačka kosa, u veoma teškim noćnim i zimskim uslovima. Radilo se o jednoj odrasloj ženskoj osobi, troje dece i psu. Prema dostupnim informacijama,