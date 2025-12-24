Žena sa troje dece nestala kod Zenice, spasioci dobili hitnu poruku, usledila je filmska drama

PRIPADNICI Gorske služba spasavanja Stanica Zenica uspešno su u noći između 22. na 23. decembra pronašli porodicu iz Austrije koja se izgubila na lokalitetu Stolačka kosa, u veoma teškim noćnim i zimskim uslovima.

Foto: Profimedia/Ilustracija Radilo se o jednoj odrasloj ženskoj osobi, troje dece i psu. Prema dostupnim informacijama, navigacijska aplikacija usmerila ih je preko Teslića i Blatnice na šumski i teško prohodan put prema entitetskoj liniji, odnosno području Bistričaka i Nemile na području Grada Zenice, u Bosni i Hercegovini. Vozilo je ubrzo ostalo zaglavljeno, nakon čega su, pokušavajući pronaći izlaz i signal mobilne mreže, nastavili kretanje peške kroz šumu, gde