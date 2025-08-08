Godinama bio opsednut Nedeljkom: Komšije otkrile detalje ubistva bračnog para u Šamcu

Mondo pre 1 sat  |  Nevena Davidović
Godinama bio opsednut Nedeljkom: Komšije otkrile detalje ubistva bračnog para u Šamcu

Ranko J., više od dve decenije nije mogao da preboli Nedeljku koju je sinoć ubio zajedno sa njenim mužem Goranom, kada je ranio i njenog brata Milutina Trifunovića.

Kako su rekli meštani Donje Slatine kod Šamca u kojoj se desio stravičan zločin, šokirani su dvostrukim ubistvom. Nedeljka i njen suprug, kako su rekli meštani, živeli su u inostranstvu, a u rodno selo došli su na odmor iz Nemačke, kada se desila tragedija. Ispričali su da Ranko J. živi nekoliko kilometara dalje, oženjen je i ima decu, ali je godinama bio opsednut Nedeljkom sa kojom se zabavljao posle rata, ali su se razišli i otišli svako na svoju stranu. "Nije on
