Sutra bez struje dva sela i šest ulica u Leskovcu

Jugmedia pre 3 sata | juGmedia

Bez struje će u sredu, 23. marta od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 14 sati biti meštani sela Slišane i Petrovac, saopštila je Elektrodistribucija Leskovac.

Takođe, u istom danu od 9 sati, a najkasnije do 12 časova bez električne energije će biti ulice: Matije Gupca od br. 1 do br. 28, Petra Kočića od br. 1 do br. 24, Bogoljuba Trenkovića, Stanoja Glavaša od br. 24 do br. 149, Treće srpske udarne brigade i deo Mokranječeve u Leskovcu. Podelite: Tweet Telegram WhatsApp Email Pratite JuGmedia portal na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter! Budite uvek u toku dešavanja!