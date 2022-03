Vučić: Namera Kurtija da izazove nestabilnost u regionu, ako NIS ne bude izuzet sankcija, tražićemo nova rešenja sa Rusijom

Glas Zapadne Srbije pre 5 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da šef privremene vlade u Prištini Aljbin Kurti odbijanjem održavanje srpskih izbora na KiM ima nameru da izazove nestabilnost i probleme u regionu.

Vučić je, za TV Pink, kazao da nije samo u pitanju glasanje 3. aprila, već da postoji dvostruka namera, a to je da se unize Srbi, da im se dodatno oduzme pravo, a druga je da svojom odlukom Kurti i još neki žele da smanje broj glasova njemu (Vučiću) i njegovoj listi. "Ovaj drugi deo nije toliko važan, jer neće biti razlika u glasovima od 50.000 do 60.000, već mnogo veća. Ali zabrinjavajuće je to što su u svetu spremni da, misleći da će time nešto da ostvare,