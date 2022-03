Lepo vreme do kraja nedelje

Radio 021 pre 4 sati | 021.rs

Toplo vreme nastaviće se i u četvrtak u Novom Sadu.

Vetar će biti slab do umeren. Najniža temperatura biće 1, a najviša 20 stepeni. U petak takođe sunčano, a temperatura će se kretati od 3 do 19 stepeni. Vikend sunčan i još topliji, uz maksimalan 21 stepen u subotu i 22 stepena u nedelju. Početkom naredne sedmice vreme će biti promenljivo oblačno s kratkotrajnom kišom, a više padavina biće u sredu i četvrtak, uz pad temperature. U ponedeljak će se temperatura kretati od 6 do 19 stepeni. Biometeorološka prognoza za