Pucnjava u predgrađu Čikaga, ubijen Srbin

Jedna osoba je ubijena, a jedna ranjena u pucnjavi u predgrađu Čikaga, Bar Ridžu, saopštila je policija. Napadač pucao sebi u glavu pred policijom.

Do pucnjave je došlo u popodnevnim satima, kada je zaposleni u jednoj firmi pucao na kolegu i koleginicu, kaže šef policije Džon Mejden, prenosi Čikago san tajms. Napadač je zatim pobegao sa mesta pucnjave. Policija je, nakon kraće potere, uspela da ga pronađe, ali je on, pred njima, izvršio samoubistvo. Portal Serbijan tajms navodi da je ubijen Srbin N. M., vlasnik kompanije u kojoj je došlo do pucnjave. Ranjena ženska osoba, koja se tu zatekla, takođe je