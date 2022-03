"Šokiran sam neodgovornošću": Vučić objasnio zbog čega je veoma ljut i zabrinut

Blic pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je šokiran neodgovornošću onih koji ga nisu poslušali kada je od vojnog vrha u decembru tražio da se povećaju obavezne zalihe hrane za vojsku, kao i da će to sada biti rešeno sredstvima iz državnog budžeta.

- Ono zbog čega sam dodatno zabrinut, iako sam na skupu sa vojnim vrhom 18. decembra u Nišu jasno rekao da se sve količine hrane za vojsku povećaju sa obaveznih 15 dana na mesec dana. To nije dobro urađeno i ono zbog čega sam dodatno zabrinut je to što fabrike odbrambene industrije Srbije nisu nabavile sirovine - rekao je Vučić gostujući na RTV. Kako je rekao, šokiran je neodgovornošću nekih od njih. Ali, rešićemo to i bolje da ne govorim ni o kome ništa, dodao je