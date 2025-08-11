Australija će priznati palestinsku državu u septembru

Slobodna Evropa
Australija će priznati palestinsku državu u septembru
Australija će priznati palestinsku državu tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja se održava u septembru, izjavio je premijer te zemlje Entoni Albaneze 11. avgusta. "Rješenje sa dvije države je najveća nada čovječanstva da se prekine ciklus nasilja na Bliskom istoku i da se okonča sukob, patnja i glad u Gazi", rekao je on novinarima u Kanberi. "Dok god izraelska i palestinska državnost ne postanu trajne, mir može biti samo privremen. Australija će
