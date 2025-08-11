Premijer Australije najavio priznavanje Palestine

Australija će priznati palestinsku državu, najavio je danas premijer te zemlje Entoni Albaneze, čime se pridružio liderima Francuske, Britanije i Kanade, koji su takođe objavili da će to uraditi.

Njegove izjave usledile su posle višenedeljnih poziva iz vlade i mnogih u Australiji da prizna državu Palestinu usred rastućih kritika zvaničnika u njegovom kabinetu zbog patnji ljudi u Gazi, koje je Albaneze danas nazvao 'humanitarnom katastrofom'. Australijska vlada takođe je kritikovala planove koje je Izraelski lider Benjamin Netanjahu najavio poslednjih dana o opsežnoj vojnoj ofanzivi u Gazi. Albaneze je rekao danas novinarima, posle sastanka Vlade, da će