Sneg, kiša i niske temperature širom Evrope, zatvoreno stotine škola i aerodroma

Beta pre 22 minuta

Sneg, ledene kiše i vrlo niske temperature pogodile su danas mnoge delova Evrope, a saobraćaj je u velikom broju gradova u više zemalja otežan, opasan ili obustavljen.

U Francuskoj je, prema zvaničnicima iz više delova zemlje, petoro ljudi poginulo u saobraćaju, vlasti su naredile da se kamioni sklone sa puteva, a neke škole u Parizu zatvorene zbog snega.

Šest aerodroma na severu i zapadu Francuske je zbog obilnih padavina zatvoreno, dok je više stotina letova otkazano na aerodromima širom regiona.

Velika količina snega pala je i u Holandiji, a aerodrom Skipol u Amsterdamu je zbog toga otkazao oko 400 letova, dok drugi avioni čekaju da piste budu odleđene i očišćene.

U Holandiji je jutros obustavljen i železnički saobraćaj, a nacionalna železnička kompanija NS je obavestila putnike da "putuju samo ako je to apsolutno neophodno".

Na nekim autoputevima se zbog snega i leda stvaraju dugačke kolone vozila.

U Rimu se zbog intenzivne kiše izlila reka Tibar, a zbog nevremena je manji broj ljudi prisustvovao papinom izgovaranju blagoslova na Bogojavljenje.

Gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri je danas izdao uredbu kojom se ograničava pristup parkovima i drugim područjima koja su ugrožena padom drveća i poplavama.

Sneg u Italiji pao je u Bolonji i na Dolomitima, a za veći deo severnog i centralnog dela zemlje se u narednim danima prognoziraju niske temperature.

Hladno vreme se očekuje i u Velikoj Britaniji, gde je sneg takođe poremetio železnički, drumski i vazdušni saobraćaj, a više stotina škola je zatvoreno.

Škotski zvaničnici saopštili su danas da je situacija u tom delu Velike Britanije kritična zbog intenzivnih padavina i pozvali vojsku da čiste sneg i dostavljaju hranu i lekove građanima koji su zarobljeni u snegu ili odsečeni od zajednice.

Agencija Asošiejted pres (AP) osvrnula se i na obilne padavine na Balkanu, a navodi se da su sneg i kiša stvorili velike probleme u saobraćaju i probleme u snabdevanju strujom i vodom.

U tekstu se navodi da je jedna žena poginula u Sarajevu jer joj je grana pala na glavu, dok je nekoliko opština u Srbiji zbog lošeg vremena proglasilo vanrednu situaciju, kao i da je more odnelo nekoliko manjih kuća na Adi Bojani u Crnoj Gori.

(Beta, 06.01.2026)