Sneg, kiša i niske temperature širom Evrope: Zatvorene škole i aerodromi

Sneg, ledene kiše i vrlo niske temperature pogodile su danas mnoge delova Evrope, a saobraćaj je u velikom broju gradova u više zemalja otežan, opasan ili obustavljen.

U Francuskoj je, prema zvaničnicima iz više delova zemlje, petoro ljudi poginulo u saobraćaju, vlasti su naredile da se kamioni sklone sa puteva, a neke škole u Parizu zatvorene zbog snega. Šest aerodroma na severu i zapadu Francuske je zbog obilnih padavina zatvoreno, dok je više stotina letova otkazano na aerodromima širom regiona. Velika količina snega pala je i u Holandiji, a aerodrom Skipol u Amsterdamu je zbog toga otkazao oko 400 letova, dok drugi avioni