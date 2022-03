Slab zemljotres u Severnoj Makedoniji

Euronews pre 53 minuta | Autor: Tanjug

Slabiji zemljotres pogodio je rano jutros Severnu Makedoniju, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema proceni EMSC, zemljotres je bio jačine 2,7 stepeni Rihterove skale. Do zemljotresa je došlo u 06.15 časova, na 12 kilometara od Bitolja. 🔔 #Earthquake ( #земјотрес) M2.5 occurred 10 km NW of #Bitola (North Macedonia) 20 min ago (local time 06:15:35). More info at: 📱 https://t.co/LBaVNedgF9 🌐 https://t.co/AA1KEjqzqH 🖥 https://t.co/KONRyELeBI pic.twitter.com/RFi5LAY7kI — EMSC (@LastQuake) March 24, 2022