Peskov: Moskva će pokušati da reši plaćanje ruskog gasa u rubljama za Srbiju

N1 Info pre 4 sati | Autor:Beta, Srna

Moskva će pokušati da reši plaćanje ruskog gasa za Srbiju, u rubljama, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. „On (predsednik Srbije Aleksandar Vučić) je u pravu, to zaista može da bude problematična situacija“, rekao je Peskov novinarima.

Peskov je ukazao da je Bugarska nastupila „neprijateljski“ u odnosu na Rusiju, dodajući da će ona morati da plati rubljama ruski gas, „dopalo joj se to ili ne“. "Ali, to ne važi za Srbiju. To je taj problem koji treba rešiti, i zabrinutost Srbije za nas će biti prioritet", rekao je Peskov. Predsednik Srbije zahvalio je portparolu Kremlja. "Hvala Peskovu na tome, jer su ruski mediji objavili čim sam rekao da je za nas problem plaćanje u rubljama, zbog nestabilnosti