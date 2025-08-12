Lideri EU: Put ka miru u Ukrajini ne može se odlučiti bez Ukrajine

Lideri Evropske unije ocenili su da Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da "odluče o svojoj budućnosti", tri dana uoči sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina. "Mi, lideri EU, pozdravljamo napore predsednika Trampa da okonča ruski agresivni rat u Ukrajini i postigne pravedan i trajan mir za Ukrajinu", navodi se u saopštenju koje Mađarska nije potpisala. Ističe se da "Ukrajinci moraju imati slobodu da odlučuju o svojoj budućnosti". "Put