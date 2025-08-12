Lideri EU: Put ka miru u Ukrajini ne može se odlučiti bez Ukrajine

N1 Info pre 1 sat  |  Beta/AFP
Lideri EU: Put ka miru u Ukrajini ne može se odlučiti bez Ukrajine
Lideri Evropske unije ocenili su da Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da "odluče o svojoj budućnosti", tri dana uoči sastanka predsednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina. "Mi, lideri EU, pozdravljamo napore predsednika Trampa da okonča ruski agresivni rat u Ukrajini i postigne pravedan i trajan mir za Ukrajinu", navodi se u saopštenju koje Mađarska nije potpisala. Ističe se da "Ukrajinci moraju imati slobodu da odlučuju o svojoj budućnosti". "Put
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Lideri EU: Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da odluče o svojoj budućnosti

Lideri EU: Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da odluče o svojoj budućnosti

Beta pre 27 minuta
Lideri EU: Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da odluče o svojoj budućnosti

Lideri EU: Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da odluče o svojoj budućnosti

Nova pre 7 minuta
EU uoči pregovora Putina i Trampa: Ukrajina ima pravo da određuje svoju budućnost

EU uoči pregovora Putina i Trampa: Ukrajina ima pravo da određuje svoju budućnost

Sputnik pre 11 minuta
Lideri EU: Ukrajinci moraju da imaju slobodu da odluče o svojoj budućnosti

Lideri EU: Ukrajinci moraju da imaju slobodu da odluče o svojoj budućnosti

NIN pre 42 minuta
Eu traži da ukrajina odluči o svojoj budućnosti, Mađarska nije potpisala! Objava iz Brisela uoči samita američkog i ruskog…

Eu traži da ukrajina odluči o svojoj budućnosti, Mađarska nije potpisala! Objava iz Brisela uoči samita američkog i ruskog predsednika na Aljasci (foto)

Kurir pre 42 minuta
Lideri EU: Ukrajina mora sama da odluči o svojoj budućnosti

Lideri EU: Ukrajina mora sama da odluči o svojoj budućnosti

Nedeljnik pre 1 sat
EU poručuje da Ukrajina ima pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini

EU poručuje da Ukrajina ima pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini

Slobodna Evropa pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaUkrajinaEURusijaDonald TrampMađarska

Politika, najnovije vesti »

Robert Fico: Događaj u Bačkom Petrovcu je unutrašnja stvar Srbije

Robert Fico: Događaj u Bačkom Petrovcu je unutrašnja stvar Srbije

N1 Info pre 42 minuta
Šta se krije iza Vučićeve poruke da sprema „veliki skup“ u Novom Sadu?

Šta se krije iza Vučićeve poruke da sprema „veliki skup“ u Novom Sadu?

N1 Info pre 11 minuta
Radojević: Najteža situacija za Srbe na KiM od 1999, pokušavamo da sačuvamo ljude

Radojević: Najteža situacija za Srbe na KiM od 1999, pokušavamo da sačuvamo ljude

RTV pre 27 minuta
Lideri EU: Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da odluče o svojoj budućnosti

Lideri EU: Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da odluče o svojoj budućnosti

Beta pre 27 minuta
Slovački premijer: Događaji u Bačkom Petrovcu unutrašnja stvar Srbije

Slovački premijer: Događaji u Bačkom Petrovcu unutrašnja stvar Srbije

Radio 021 pre 7 minuta