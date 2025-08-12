Lideri EU: Ukrajinci moraju biti u mogućnosti da odluče o svojoj budućnosti

Radio sto plus pre 1 sat
“Mi, lideri EU, pozdravljamo napore predsednika Trampa da okonča ruski agresivni rat u Ukrajini i postigne pravedan i trajan mir za Ukrajinu”, navodi se u saopštenju koje Mađarska nije potpisala.

Ističe se da “Ukrajinci moraju imati slobodu da odlučuju o svojoj budućnosti”. “Put ka miru u Ukrajini ne može se odlučiti bez Ukrajine”, insistirali su evropski lideri, tvrdeći da se suštinski pregovori mogu odvijati samo “u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava”. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i evropski lideri trebalo bi da razgovaraju sutra sa Donaldom Trampom. Američki predsednik je rekao da se nada “konstruktivnom sastanku na
Beta pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Sputnik pre 1 sat
NIN pre 2 sata
Kurir pre 2 sata
N1 Info pre 2 sata
Nedeljnik pre 2 sata
