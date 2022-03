Može li SAD riješiti problem evropskih potreba za plinom?

Al Jazeera pre 1 sat | Izvor: Agencije

Evropska unija će i dalje morati tražiti druge proizvođače ako želi smanjiti zavisnost od ruskog plina i postići cilj smanjenja uvoza do kraja ove godine.

Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su postigle veliki dogovor o prirodnom plinu – potez kojim se želi smanjiti oslanjanje Evrope na rusku energiju, no čak i ako SAD značajno poveća isporuke prirodnog plina za 27 članica Unije to je samo početak, javlja BBC. Evropska unija će i dalje morati tražiti druge proizvođače ako želi smanjiti zavisnost od ruskog plina i postići cilj smanjenja uvoza do kraja ove godine. Prošle godine je EU uvezao 155 milijardi kubnih