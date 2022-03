Danas sunčano i toplo vreme

Danas pre 6 sati | Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutru hladno, ponegde slab mraz. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus dva do osam, najviša dnevna od 16 do 20. U Beogradu danas posle hladnog jutra sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od nula do pet, najviša dnevna oko 18. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na Twitter nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.