U Srbiji nakon hladnog jutra sunčan dan, temperatura do 22 stepena

Nova pre 1 sat | Autor:Beta

U Srbiji će ujutru biti hladno, a tokom dana sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus dva do šest, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U Beogradu će posle svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo. Jutarnja temperatura kretaće se od četiri do šest, a najviša dnevna oko 21 stepena. BONUS VIDEO: Najava novine NOVA: Decenija vlasti