Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana Iskoristite sunčane dane za vikend, jer sledi promena vremena

Kurir pre 2 sata

Pred nama je potpuno vedra noć, a oblaka neće biti ni tokom sutrašnjeg dana.

Sunčano i toplo ostaje do sredine sledeće nedelje. Za vikend i početkom sledeće nedelje očekuje nas pravo proleće, sa temperaturama iznad 20 stepeni i uz dosta sunca. Sutra ujutro ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i toplo. Najniža temperatura -2 do 6, a najviša od 18 do 22 stepena. Drugog dana vikenda, moguć je mraz u ranim jutarnjim časovima, ali samo u nekim delovima zemlje. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od -1 do 7, a najviša od 20