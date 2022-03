Promena vremena počinje u sredu: Najnovija prognoza direktora RHMZ: Šta nas čeka posle prolećnih dana

Blic pre 18 minuta

Proleće je počelo 20. marta, a poslednjih dana u Srbiji je lepo toplo vreme, pravo prolećno. Ipak, da li će tako ostati?

To je otkrio prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a. Što se ponedeljka, tiče, on navodi da će u većem delu naše zemlje biti pretežno sunčano. - Na jugu Srbije naoblačenje, koje će usloviti slabu kišu. Vetar slab do umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, u Beogradu oko 7 stepeni, a najviša od 17 do 22 stepeni, a u Beogradu oko 21 stepen. U utorak vreme slično - opet u većem delu zemlje pretežno sunčano. - Na jugu Srbije promenljivo