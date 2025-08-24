Vremenska prognoza Srbije: Sveže večeri i hladna noć, pretežno sunčano sa promenljivom oblačnošću i lokalnom kišom na jugu…

Naslovi.ai pre 1 sat

Večeras sveže sa temperaturama od 5 do 14 stepeni, u ponedeljak pretežno sunčano uz promenljivo oblačno vreme i lokalne padavine na jugu i jugozapadu.

Večeras u Srbiji je veoma sveže, sa temperaturama koje su pale do 11 stepeni u delovima Vojvodine i na severoistoku, dok je na Kopaoniku 8 stepeni, a u Beogradu 18 stepeni. Očekuje se hladna noć sa minimalnim temperaturama od 6 do 14 stepeni, na planinama oko 5 stepeni. Telegraf

U ponedeljak ujutro biće vrlo hladno za ovo doba godine, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme sa promenljivom oblačnošću, naročito na jugu i jugozapadu gde je moguća slaba kiša. Posle podne će u većem delu zemlje biti sunčano. Vesti online RTS

Vetar će biti slab i promenljiv, a sredinom dana severni i severozapadni. Krajem avgusta, 29. avgusta, očekuje se značajan porast temperature do 40 stepeni Celzijusa, uz jake temperaturne oscilacije sa minimalnim temperaturama i do 6 stepeni ujutru. Mondo Južne vesti Serbian News Media Blic