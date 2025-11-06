Vremenska prognoza za 6. novembar: Pretežno sunčano, mestimično sa kišom

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 6. novembar 2025. godine, ujutru ponegde na zapadu Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka kratkotrajna magla, a u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije mestimično i slab prizemni mraz.

Tokom dana pretežno sunčano, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti oblačno, od sredine dana sa kišom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju povremeno i jak. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za petak 7. novembar, umereno do potpuno oblačno, u istočnim, južnim i centralnim predelima, kao i na jugu Banata mestimično sa kišom. Vetar slab do umeren jugoistočni i istočni. Najniža