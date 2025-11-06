Vremenska prognoza za 6. novembar: Pretežno sunčano, mestimično sa kišom

Mondo pre 29 minuta  |  Marina Letić
Vremenska prognoza za 6. novembar: Pretežno sunčano, mestimično sa kišom

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 6. novembar 2025. godine, ujutru ponegde na zapadu Vojvodine, po kotlinama i dolinama reka kratkotrajna magla, a u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije mestimično i slab prizemni mraz.

Tokom dana pretežno sunčano, osim na istoku i jugu Srbije gde će biti oblačno, od sredine dana sa kišom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju povremeno i jak. Najniža temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Prema vremenskoj prognozi za petak 7. novembar, umereno do potpuno oblačno, u istočnim, južnim i centralnim predelima, kao i na jugu Banata mestimično sa kišom. Vetar slab do umeren jugoistočni i istočni. Najniža
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Jutro sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano: Najviša dnevna do 16 stepeni

Jutro sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano: Najviša dnevna do 16 stepeni

Telegraf pre 18 minuta
U Srbiji danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Nova pre 4 sati
U Srbiji pretežno sunčano, na istoku i jugu sa kišom, temperature do 16 stepeni

U Srbiji pretežno sunčano, na istoku i jugu sa kišom, temperature do 16 stepeni

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

Plavi plamen: Ruža za prijatelja svetitelja (RTV 1, 19:30)

Plavi plamen: Ruža za prijatelja svetitelja (RTV 1, 19:30)

RTV pre 24 minuta
Vremenska prognoza za 6. novembar: Pretežno sunčano, mestimično sa kišom

Vremenska prognoza za 6. novembar: Pretežno sunčano, mestimično sa kišom

Mondo pre 29 minuta
Jutro sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano: Najviša dnevna do 16 stepeni

Jutro sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano: Najviša dnevna do 16 stepeni

Telegraf pre 18 minuta
U Srbiji danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

U Srbiji danas ujutro magla, tokom dana pretežno sunčano

Nova pre 4 sati
Dnevni horoskop za četvrtak, 6. novembar

Dnevni horoskop za četvrtak, 6. novembar

Moj Novi Sad pre 3 sata