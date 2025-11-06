Sunce na mitrovdan znači sreću Ali postoji jedan običaj koji se mnogima neće svideti

Mrsi se bez obzira da li praznik pada u sredu ili petak, ali imamo lošu vest za sve koji vole da “skitaju”

Do utorka prema vremenskoj prognozi umereno i potpuno oblačno, mestimično sa kišom, u petak u istočnim i južnim predelima, kao i na jugu Banata, dok se za vikend i u ponedeljak kiša očekuje u većini krajeva naše zemlje. U utorak se očekuje i prestanak padavina, a zatim suvo sa dužim sunčanim periodima. Mitrovdan koji slavimo u subotu, 8. novembar, je praznik posvećen antičkom komandantu Soluna Dimitriju koji je živeo u 3. veku. On je odbio da izvrši naređenje cara