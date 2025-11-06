Marko čubrilo najavljuje kišne dane Od petka oblaci i kiša, ali nas posle toga čeka novo jesenje otopljenje

Jesen će u narednim danima pokazati svoje hladnije lice - biće oblačno, s kišom povremeno, naročito na istoku i jugu regiona.

Od utorka se, međutim, očekuje stabilizacija vremena i postepeno otopljenje. Prema prognozi profesora geografije i meteorologa amatera Marka Čubrila, nad većim delom regiona danas će biti pretežno sunčano, dok će se na krajnjem istoku Srbije javiti povremena slaba kiša. Od petka ujutro stiže naoblačenje koje će doneti povremene padavine, a temperatura će se kretati između 7 i 14 stepeni Celzijusa. Istočni vetar biće umeren, a kiša će biti izraženija u jugoistočnim