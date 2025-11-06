Vremenska prognoza Srbije 6. novembar 2025: pretežno oblačno i hladno sa kišom do utorka, stabilizacija i otopljenje posle

Naslovi.ai pre 39 minuta

Od petka do utorka u Srbiji pretežno oblačno i hladno vreme sa povremenom kišom, naročito na istoku i jugu, a zatim stabilizacija i postepeno otopljenje.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pretežno sunčano vreme u većini krajeva Srbije, osim na istoku i jugu gde će od sredine dana biti oblačno sa kišom. Vetar će biti slab do umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju povremeno jak. Temperatura će se kretati od 0 do 6 stepeni ujutru, a dnevna od 12 do 16 stepeni. Beta RTS Danas

Ujutru se očekuje kratkotrajna magla na zapadu Vojvodine i po kotlinama i dolinama reka, kao i slab prizemni mraz u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije. Tokom dana će vreme biti pretežno sunčano, osim na istoku i jugu gde će biti oblačno sa kišom. Nova Mondo Zoom UE

Do utorka će biti umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, naročito u petak u istočnim i južnim krajevima i na jugu Banata. Za vikend i početak naredne sedmice kiša se očekuje u većini krajeva Srbije, a u utorak prestanak padavina i povratak suvom i sunčanom vremenu. Biometeorološka situacija je povoljna, ali se savetuje oprez osobama sa srčanim i respiratornim tegobama. Glas Zapadne Srbije Ozon Alo

Na severu i zapadu Srbije danas će biti vedro i stabilno zbog uticaja anticiklona i visokog vazdušnog pritiska, dok će na istoku zemlje biti umereno do pretežno oblačno sa povremenom kišom. Kišna zona će se tokom večeri i noći širiti prema južnim i centralnim predelima. Telegraf

Kiša na istoku Srbije će se intenzivirati i proširiti ka jugoistoku, jugu i centralnim predelima tokom noći i petka, sa očekivanim obilnijim padavinama od preko 30 litara po kvadratnom metru. Na severu i zapadu ostaje vedro i suvo uz povećanje oblačnosti. Telegraf

Jesen će u narednim danima pokazati hladnije lice sa povremenom kišom, naročito na istoku i jugu regiona, dok se od utorka očekuje stabilizacija vremena i postepeno otopljenje. Dnevnik

Od petka do utorka biće pretežno oblačno i hladno sa povremenom kišom, naročito na istoku i jugu, a nakon toga stabilizacija i otopljenje uz hladne noći. Do oko 20. novembra očekuje se relativno toplo vreme, nakon čega sledi zahlađenje. Mondo