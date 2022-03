Sunčan dan pred nama: Temperatura do 21 stepena, ali sledi velika promena vremena, pristižu kišni oblaci

Kurir pre 4 sati

Danas sunčano, samo na jugu naoblačenje, koje će usloviti slabu kišu.

Najniža temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepena. U utorak u većem delu zemlje pretežno sunčano, a na jugu Srbije promenljivo oblačno ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, a najviša od 18 do 23 stepena. U sredu posle sunčanog jutra, pre podne postepeno naoblačenje sa zapada i jugozapada, a posle podne, uveče i tokom noći mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviša od 17