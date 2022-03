Jutro sveže, ali danas i do 24 stepena: Sunčan i topao dan pred nama, ponegde moguća kiša!

Mondo pre 3 sata | Uroš Matejić

Minimalna temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna dnevna od 18°C u Kosovskoj Mitrovici i Vranju do 24°C ponegde na severu Srbije. U Srbiji danas u južnim i jugozapadnim predelima Srbije oblačnije vreme sa malom šansom za kratkotrajnu kišu ponegde, dok će na severu Srbije biti sunčano i toplo. Vetar slab južni, jugoistočni i istočni. Pritisak iznad normale i u blagom padu. Minimalna temperatura od 3°C do 9°C, a maksimalna dnevna od 18°C u Kosovskoj Mitrovici i