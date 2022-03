(Ne)inscenirani incident na dodeli Oskara: Vil Smit udario Krisa Roka

N1 Info pre 57 minuta | Autor:Beta/ AFP, N1 Beograd

Vil Smit dobio je rano jutros Oskara za najboljeg glumaca na 94. svečanoj dodeli nagrada američke Akademije filmskih umetnosti i nauka u pozorištu Dolbi u Los Anđelesu, a primajući nagradu, glumac se izvinio za incident koji je ranije tokom večeri izazvao jer se popeo na binu i ošamario komičara Krisa Roka.

Rok, se pre Smitovog udarca, našalio na račun obrijane glave Vilove supruge Džejd Pinket Smit. Pinket Smit pati od alopecije, značajnog gubitka kose. "Ljubav vas tera da činite lude stvari", rekao je glumac. Nije, međutim, poznato da li je ceo incident bio insceniran. Full video: Will Smith's wife appeared upset after Chris Rock called her "G.I. Jane 2" at the Oscars. Jada Smith suffers from a condition which causes hair loss pic.twitter.com/EChVHrRvjz Glumac je