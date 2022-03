Oglasila se Akademija: Da li bi Vil Smit mogao da izgubi Oskara zbog šamara

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: Tanjug Akademija filmske umetnosti i nauke, koja je u nedelju dodelila nagrade u Dolbi teatru u Los Anđelesu, ima stroge smernice u svom kodeksu ponašanja.

Od Vila Smita će možda biti zatraženo da vrati svog Oskara za najboljeg glumca nakon njegovog napada na Krisa Roka tokom ceremonije, rekli su za "The New York Post" insajderi iz industrije. Reditelj filma "Knocked Up" Apatou bio je veoma kritičan prema Smitu u sada izbrisanom tvitu: "Mogao je da ga ubije. To je čist bes i nasilje van kontrole. Čuli su milion viceva o njima u poslednje tri decenije. Nisu brucoši u svetu Holivuda i komedije. Izgubio je razum."