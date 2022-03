"CODA" osvojio Oskara za najbolji film, ceremoniju obeležili podrška Ukrajini i incident Vila Smita

Radio 021 pre 13 minuta | Beta

Film "CODA" rediteljke Šan Heder osvojio je rano jutros Oskara za najbolji film.

Novozelandska rediteljka Džejn Kempion osvojila je Oskara za najbolju režiju za film "The Power of the Dog" na 94. svečanoj dodeli Oskara. Mračni psihološki vestern osvojio je najviše, ukupno 12 nominacija za prestižnu filmsku nagradu, dok je rediteljka treća žena koja je osvojila Oskara u toj kategoriji posle Ketrin Biglou (2010) i Kloi Žao (2021). Vil Smit dobio je Oskara za najboljeg glumaca za ulogu u filmu "King Richard" posvećenom teniserkama, sestrama Sereni