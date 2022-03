Ronaldo: Makedonci su zaslužili da budu ovde

Vesti online pre 2 sata | B92

Kapiten Portugala Kristijano Ronaldo pozvao je na oprez pred duel sa Severnom Makedonijom koji će odlučiti učesnika Svetskog prvenstva.

– Pritisak je uvek tu. Zaista smo želeli da igramo ovu utakmicu. Biće veoma teško. Ako je Makedonija ovde, to je zato što to zaslužuje. Makedonci su veoma ogranizovani, ali ako smo na svom najboljem nivou možemo da pobedimo bilo koji tim na svetu – izjavio je Ronaldo. Susret je okarakterisao kao “meč života”. – Za nas je to utakmica života. Cenimo bezuslovnu podršku u prethodnoj utakmici. Voleo bih da se i sutra himna peva bez muzike. Ako budu kao u četvrtak,